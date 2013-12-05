Наши книги

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Место встречи
21
Этот день в советской истории
В 1941 году он пошёл на фронт и для этого исправил дату рождения
Презрев семейный бизнес, он решил освоить модную профессию
Среди всех писателей веселого жанра, выступающих со сцены и
«Правда», 21 июля 1931 года
Старт пятой партии
«Правда», 21 июля 1972 года
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Советский фольклор
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30 марта 2014
25 марта 2014
5 декабря 2013
Д.Тухманов-В.Харитонов - «Легко влюбиться»
Валентина Ялкут - «Когда зацветают каштаны»
Хор русской песни Всесоюзного радио. - «К нам приехали на свадьбу»
Э. Утесова - «К нам в Саратов»
Георг Отс - «Идет влюбленный человек»
И. Кобзон - «И опять во дворе»
Жен. гр. хора рус. нар. песни ВРК п/у А. Иванова-Крамского. Солистки: З. Казакова и А. Фролова - «Зорька »
Виталий Власов - «Засверкала роса»
А.Фролова и Е.Семенкина - «Замела метель дороги »
Людмила Зыкина - «Ждать солдата не мешай»
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Викторина с Борисом Бурдой
4 января 1958 года произошла космическая катастрофа: погибло небесное тело. Не какое-то неизвестное – его знает каждый из вас, а отдельные люди его, возможно, даже видели. Но его страшная гибель и распад на мельчайшие части не принесли заметных бед нашей планете, хотя катастрофа и произошла в непосредственной близости от нее, а роль этого тела в истории так велика, что многие считают его появление началом новой эпохи. Назовите его.
Имя этого американца – Харви Лайвэн. Звездный час его наступил в 1958 году в Москве, и в итоге привел к тому, что он достиг всемирной славы, а выпущенный им диск стал первым в мире платиновым диском среди записей классической музыки, да еще и получил премию «Грэмми». А что было записано на этом диске?
Все вопросы викторины