Наши книги

Одна женщина работала в морге. У нее была странная привычка: когда она ложилась спать, то клала свою руку под подушку. Ее товарищи узнали об этом и… читать далее

Одна женщина работала в морге. У нее была странная привычка: когда она ложилась спать, то клала свою руку под подушку. Ее товарищи узнали об этом и решили над ней подшутить. Однажды они пришли к ней в гости и незаметно подложили ей под подушку руку мертвеца. На следующий день женщина не пришла на работу. Шутники пришли к ней домой, а она сидит на полу, растрепанная, и грызет эту руку. Женщина сошла с ума.