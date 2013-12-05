Наши книги

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Свидетели эпохи
Эльдар
Эльдар Александрович
Рязанов
« » Почему-то преподаватели марксистских дисциплин во времена моей учебы во ВГИКе были, как правило, люди физически ущербные или несчастные...
Владимир
Владимир Николаевич
Войнович
« » Сел за стол, бутылку откупорил, на актрису нашу с восхищением смотрит. Вчера только видел ее по телевизору, а теперь вот она рядом...
Василий
Василий Павлович
Аксенов
« » Может, кому-нибудь в России зима и нравится, владельцу "жигулей", клянусь, не очень...
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